Motorista fica gravemente ferido e cabine é totalmente destruída após caminhão bater de frente com outro no Paraná

01 Leitura mínima

Um caminhoneiro de 36 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com outro caminhão na tarde desta quarta-feira (27) na BR-153 em General Carneiro, no sul do Paraná.

O outro motorista, de 50 anos, não se feriu.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu por volta das 15h no km 519 da rodovia, que fica próximo à divisa com Santa Catarina.

Os dois veículos de carga bateram de frente.

Com o impacto da colisão, o caminhão do motorista que se feriu ficou com a cabine totalmente destruída, enquanto que o outro tombou em direção lado do passageiro

A PRF afirma que policiais estão fazendo levantamentos no local para elaborar o laudo pericial e confirmar o que provocou o acidente.

Ambos os caminhões são catarinenses, um de São José e outro de Concórdia.

Os nomes dos motoristas não foram divulgados.

Por Millena Sartori, g1 PR  – Foto: Polícia Rodoviária Federal

