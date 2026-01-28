Close Menu
Motorista e passageira morrem após carro com placas do Paraguai bater contra árvore no Paraná

Um homem e uma mulher morreram em um acidente na PR-497, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas estavam em um carro com placas do Paraguai, sentido Itaipulândia.

Consta no relatório divulgado que, no km 6, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel e bateu contra uma árvore do acostamento da rodovia.

As duas pessoas morrem no local. Os corpos foram recolhidos pela Polícia Científica de Foz do Iguaçu. Até a última atualização desta reportagem, as identidades não foram divulgadas.

Não há registro de outros veículos envolvidos no acidente.

Por g1 PR – Foto: PRE

