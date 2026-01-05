Prefeitura de Adamantina está com inscrições abertas de concurso público até dia 9

A Prefeitura de Adamantina está com inscrições abertas para concurso público destinado ao preenchimento de vagas em diversas áreas do serviço público municipal. Os interessados devem ficar atentos ao prazo final: as inscrições se encerram no dia 9 (sexta-feira).

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: almoxarife (1 vaga), auxiliar de atendimento especializado (1 vaga), auxiliar de enfermagem ESF, auxiliar de saúde bucal (1 vaga), telefonista (1 vaga), controlador interno (1 vaga), médico de segurança do trabalho (1 vaga), médico pediatra (1 vaga) e terapeuta ocupacional (1 vaga).

Após a contratação, os profissionais atuarão em jornadas que variam de 20 a 44 horas semanais, com remunerações mensais entre R$ 1.630,42 e R$ 5.277,48, conforme o cargo.

INSCRIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site do Inepam, responsável pela organização do certame. As taxas de inscrição variam de R$ 41,00 a R$ 46,00, de acordo com a função pretendida.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 8 de fevereiro.

VALIDADE DO CONCURSO

O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Administração Municipal.