FAI Adamantina Futsal renova com o técnico Kuka Oliveira

Os dirigentes do time FAI Adamantina Futsal Sub-20, através do presidente Daniel Marques em rede social anunciou a renovação do contrato e a consequente permanência do treinador Kuka Oliveira.

O treinador chegou em julho no comando do time adamantinense e comandou a equipe na Liga Paulista no segundo semestre, quando comandou uma renovação da equipe em relação ao primeiro semestre.

Em sua chegada no time mudou a postura da equipe e valorizou muitos jogadores dando mais oportunidades em jogos.

O treinador que tem todo o respaldo dos dirigentes além de comandar o Sub-20, terá a função nas equipes Sub-16 e 18 que este ano farão parte do projeto do futsal de Adamantina.

Os dirigentes não só acertaram a renovação com treinador assim com outros jogadores também.

Além da renovação do treinador o time irá reforçar o elenco com novos jogadores.

O técnico Kuka Oliveira que é oriundo de Iepê na região de Presidente Prudente, tem sua formação em Educação física e currículo de vários cursos especializados no esporte.

Por: Jair Kbça