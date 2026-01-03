Automóvel ainda sem emplacamento colide com poste e derruba estrutura em Adamantina

Um automóvel VW Polo, ainda sem emplacamento, colidiu contra um poste e derrubou a estrutura na tarde deste sábado (3), na Rua Carlos Pegoraro, no Distrito Comercial de Adamantina. O acidente foi registrado por volta das 15h.
O veículo atingiu a estrutura do poste, que quebrou em três partes, cedeu e ficou contido pelo cabeamento elétrico. O carro sofreu danos sobretudo na parte frontal, capô do motor e teto superior. As circunstâncias serão apuradas.
Equipes foram acionadas para o atendimento da ocorrência e realizaram a sinalização do local. O trânsito está liberado e ocorre em parte da via.
Técnicos da Energisa atuaram no manejo da rede elétrica, que precisou ser desligada como medida de segurança. A concessionária efetuou manobras no sistema para reduzir a área de consumidores afetados.
A reportagem solicitou nota à Energisa. Em nota a empresa informou que a colisão foi às 15h59, momento em que 2.059 clientes tiveram o fornecimento impactado. “As equipes atuaram, e após manobras na rede elétrica, o fornecimento foi normalizado para 2.006 clientes, às 16h19”, diz o comunicado. “Seguindo os protocolos técnicos e de segurança, equipes continuam no local e trabalham nos reparos da rede e para normalizar o fornecimento para os clientes ainda impactados”, completou a Energisa em nota ao Siga Mais.
POR: Siga Mais