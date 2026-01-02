ARTIGO: Província, NOVO TEMPO NOVO e NADA A DECLARAR…

“Toda despedida é um lembrete de que o tempo é valioso e os momentos são preciosos.” (pensador)
seb@r,
Depois de pelo menos, ainda, mais ou menos, 20 ANOS, eis que o TÉRMINO do compromisso é FINALIZADO com o Portal ADAMANTINA NET, ainda, quanto a postagem de ARTIGOS OPINATIVOS e ponto quase final…
Portanto, AGRADEÇO a oportunidade OUTORGADA para com este ARTICULISTA, primeiro nas páginas semanais do jornal FOLHA REGIONAL e nos últimos anos, por meio de ARTIGOS OPINATIVOS postados na plataforma do ADAMANTINA NET…
Entendo que tais DESENCONTROS fazem parte do PROCESSO que se iniciou faz anos e anos, porém, daqui pra frente, considero encerrada a minha CONTRIBUIÇÃO por meio da REFLEXÃO CRÍTICA em temas e temáticas relacionadas com o CENÁRIO PROVINCIANO…
Todavia, PODE SER QUE SIM, também, PODE SER QUE NÃO, ou seja, MUITO PELO COTRÁRIO, possa existir algum MEIO que não seja o FIM e muito menos o INÍCIO disto ou daquilo…
Pesquisando nos meus ARQUIVOS, pode-se destacar que foram MAIS OU MENOS, isso é, ARTIGOS publicados no meio IMPRESSO via FOLHA REGIONAL e postagens no site ADAMANTINA NET, bem como, registrando que sempre foram 4 ARTIGOS MENSAIS, pode-se registrar uma somatória de aproximadamente 900 TEXTOS com a marca SÉRGIO BARBOSA ou SEB@R…
PORTANTO, fica aqui os mais sinceros AGRADECIMENTOS ao Diretor do FOLHA REGIONAL/ADAMANTINA NET e equipe dos veículos de mídia, Jornalista URTER MASSAROTTE, considerando a OPORTUNIDADE REDATORIAL de ter participado como COLABORADOR nestes anos e anos…
Tais considerações são mais do que necessárias, também, neste JORNAL/SITE, deve-se considerar que desde o início da colaboração REDATORIAL, foi a MÍDIA que NUNCA CENSUROU os textos enviados, considerando que este ARTICULISTA teve ARTIGOS CENSURADOS nos outros veículos IMPRESSOS/DIGITAIS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, até mesmo em NÍVEL REGIONAL…
PORTANTO, como afirma a frase, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR, todavia, aproveito a oportunidade para reforçar que daqui pra frente fica aquela máxima, a saber: NADA A DECLARAR…
Porém, estarei sempre que possível em meio ao IMPOSSÍVEL, acompanhando os DESENCONTROS PROVINCIANOS nas áreas afins aos meus interesses como JORNALISTA PROFISSIONAL DIPLOMADO…
Reforçando, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…
Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!
Um NOVO TEMPO NOVO para todos/as neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje!
e-mail: barbosa.sebar@gmail.com