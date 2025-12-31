Entidades de Adamantina recebem R$ 515 mil do Ministério da Saúde

Como parte do programa Agora Tem Especialistas, o Ministério da Saúde publicou, na sexta-feira (26), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a Portaria GM/MS nº 9.760 que assegura R$ 1 bilhão para apoiar 3.498 hospitais filantrópicos e Santas Casas em todas as regiões do país.

Para Adamantina, segundo detalha a Portaria, são R$ 515.024,62, dos quais R$ 398.426,36 para a Santa Casa, R$ 89.278,51 para a Clínica PAI Nosso Lar, R$ 26.319,75 para a Apae e R$ 1.000,00 para a Rede de Combate ao Câncer.

Conforme o Ministério da Saúde, o recurso integra o novo modelo de financiamento do setor, que garante reajuste anual dos valores pagos pelos procedimentos realizados no SUS, calculado com base na produção hospitalar registrada no ano anterior.

De acordo com órgão federal, o incremento representa uma inovação em relação à antiga Tabela SUS. “Com R$ 1 bilhão em reajustes para os filantrópicos, o programa Agora Tem Especialistas consolida o caminho de superação definitiva da antiga Tabela SUS. O novo modelo de financiamento garante reajustes anuais para os filantrópicos em geral e valores que variam de duas a três vezes a antiga Tabela SUS para os combos de consultas, exames e cirurgias, estimulando a redução do tempo de espera nas filas e o atendimento completo às pessoas que precisam de atenção especializada no SUS”, afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.



Segundo o Ministério da Saúde, o repasse será realizado em parcela única, pelo Ministério da Saúde, diretamente aos fundos estaduais e municipais de saúde, com expectativa de execução a partir de janeiro. Do total, R$ 800 milhões serão destinados ao custeio de procedimentos e R$ 200 milhões ao incremento do Teto de Média e Alta Complexidade dos estados.

O cálculo do valor a ser repassado considera a produção hospitalar do ano anterior e adota percentual estimado de cerca de 4,4%, superior ao aplicado em 2024, que foi de aproximadamente 3,5%. (Por: Siga Mais / Foto: Adamantina NET)



