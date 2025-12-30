Rajada de vento derruba arvores

Uma forte rajada de vento registrada na tarde desta terça-feira provocou transtornos no bairro Estância Dorigo. A força do vento foi suficiente para derrubar uma árvore na Rua Constante Ortolan, que acabou atingindo a rede de energia elétrica da via.

Com o impacto, cabos foram danificados, causando a interrupção no fornecimento de energia para moradores da região. A situação gerou preocupação, principalmente pelo risco à segurança de quem circulava pelo local no momento do ocorrido.

Após o incidente, equipes responsáveis foram acionadas para sinalizar a área, remover a árvore e iniciar os trabalhos de reparo na rede elétrica. O objetivo foi restabelecer o serviço o mais rapidamente possível e evitar novos acidentes.

Não houve registo de feridos, apenas danos materiais e transtornos temporários aos residentes, que aguardaram a normalização do fornecimento de energia. (POR: Redação – Foto: Cedida)