Menor apontado como autor de estupro de vulnerável em Adamantina será internado na Fundação Casa

Na tarde desta terça (30), a Polícia Civil por meio das delegacias especializadas DIG/DISE de Adamantina deram cumprimento a mandado de internação de adolescente imputado por conduta análoga ao delito de estupro de vulnerável.

O mandado Judicial foi expedido em decorrência de representação da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina, desta forma as equipes da DIG/DISE deram apoio à DDM no cumprimento do mesmo que ocorreu de forma segura e sem resistência, sendo o adolescente submetido à exame cautelar por Médico Legista para posterior remoção para uma unidade da Fundação CASA, onde permanecerá para cumprimento de medida socioeducativa de internação provisória, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.