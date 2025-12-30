Seis pessoas da mesma família morrem em acidente enquanto voltavam da praia, no PR

Segundo as informações apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a família era de Florestópolis e voltava de uma viagem à praia.

O caminhão seguia de Birigui, no interior de São Paulo, para Mandaguari, no Paraná, transportando pintinhos. No veículo estavam o motorista e um passageiro. O passageiro não se feriu. O motorista foi socorrido e levado ao hospital.