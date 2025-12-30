Close Menu
Seis pessoas da mesma família morrem em acidente enquanto voltavam da praia, no PR

AdamantinaNET

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente entre um carro e um caminhão na madrugada desta terça-feira (30), na PR-170, em Rolândia, no norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 4h30, no sentido do distrito de São Martinho.

Os ocupantes do automóvel eram um casal, seus três filhos e um sobrinho adolescente. Os filhos do casal eram um também adolescente e dois bebês, gêmeos.

Segundo as informações apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a família era de Florestópolis e voltava de uma viagem à praia.

O caminhão seguia de Birigui, no interior de São Paulo, para Mandaguari, no Paraná, transportando pintinhos. No veículo estavam o motorista e um passageiro. O passageiro não se feriu. O motorista foi socorrido e levado ao hospital.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A perícia esteve no local e os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Por Kathulin Tanan, Mayala Fernandes, g1 PR e RPC Londrina — Londrina – Foto: RPC Londrina

 
