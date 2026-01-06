FAI garante estrutura de alto nível e impulsiona a Liga Amadora de Basquete de Adamantina (LABA)

O Câmpus III oferece um ambiente coberto, quadra com dimensões oficiais, estrutura completa e ainda conta com tabela móvel padrão FIBA e cestas regulamentares

Por Jéssica Nakadaira

O basquete está em destaque em Adamantina com a Liga Amadora de Basquete de Adamantina (LABA), iniciativa de um grupo de amigos apaixonados pelo esporte que decidiu organizar um projeto para estimular talentos e fortalecer a modalidade na cidade.

O apoio da FAI tem sido determinante para esse avanço: o Câmpus III oferece um ambiente coberto, quadra com dimensões oficiais, estrutura completa e ainda conta com tabela móvel padrão FIBA e cestas regulamentares — elementos raramente disponíveis em projetos amadores da região.

Segundo o técnico Lucas Rocha Hollo Meidas e o auxiliar técnico Felipe Almirante Azevedo Buzinaro, a liga nasceu da necessidade de oferecer um espaço adequado para o desenvolvimento de crianças e adolescentes no esporte. “Queríamos proporcionar um ambiente onde os jovens pudessem aprender com orientação, evoluir tecnicamente e viver a experiência completa do basquete”, destacam.



Atualmente, o projeto mantém duas categorias em atividade: sub-14 e sub-18. Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras, das 16h às 19h, na quadra do Campus III da FAI, que abriga todas as atividades com conforto e segurança.

Interessados podem comparecer diretamente aos treinos, após o recesso de fim de ano, para conversar com a equipe técnica e formalizar a participação. A liga também busca empresas e pessoas físicas dispostas a apoiar o projeto com materiais, patrocínio ou ações de divulgação.