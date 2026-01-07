Fatec Adamantina oferece curso gratuito de inglês com aulas presenciais

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) está com inscrições gratuitas abertas para o Curso Intensivo de Inglês – Nível Intermediário, em Adamantina.

Trata-se de uma ótima oportunidade para quem quer dar um passo a mais no aprendizado do idioma e ganhar confiança para se comunicar em inglês. As vagas são limitadas e o curso é voltado para jovens e adultos a partir de 15 anos.

As inscrições podem ser feitas pela internet por meio deste link aqui. É preciso estar logado em uma conta do Gmail.

As aulas serão presenciais, realizadas às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, na própria Fatec, que fica na Rua Paraná, 400, no Jardim Brasil, em Adamantina. O início das aulas está marcado para a próxima segunda-feira (12).

O CURSO

O curso, ministrado pela professora Laura Pinhata Battistam, tem como foco o desenvolvimento completo do inglês, trabalhando de forma integrada as quatro habilidades do idioma: ouvir, falar, ler e escrever.

Durante as aulas, os participantes terão contato com atividades práticas e dinâmicas, que incluem conversação, leitura de textos curtos, produção escrita e exercícios de escuta com diferentes sotaques.

Também haverá atenção especial à pronúncia, abordando sons que costumam gerar mais dificuldade para falantes de português, além da ampliação do vocabulário para situações do dia a dia, acadêmicas e profissionais.

Ao final, espera-se que os alunos estejam mais seguros para se comunicar em inglês, com melhor compreensão, pronúncia e autonomia no aprendizado, além de uma visão cultural mais ampla sobre os países de língua inglesa.