Prefeitura divulga programação cultural do mês de janeiro em Adamantina

Janeiro já começou e com ele, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma agenda cultural para o primeiro mês do ano.

Abrindo a programação, será exibida a animação Garoto Cósmico na quinta-feira (8), a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni. A ação faz parte do Projeto de Difusão do Museu da Imagem e do Som (MIS).

Já no domingo (11), a Estação Recreio recebe a partir das 9h a apresentação da Orquestra de Viola Caipira. Na próxima semana, haverá na terça-feira (13), a exibição do filme O Menino e o Mundo a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni e domingo, 18 de janeiro, o Parque dos Pioneiros recebe uma edição do Domingo do Parque e a apresentação será com Estilo Atrevido.

No dia 20 de janeiro, a partir das 9h, no anfiteatro Fernando Paloni, acontece a reunião para elaboração do calendário anual de festas e eventos populares. A ação ocorre conforme a lei municipal 3200 de 5 de setembro de 2006.

Podem participar do encontro todas as entidades que promovem eventos no município. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (18) 3522-2243.

No dia 21 de janeiro, será exibido o filme Passo de Tartaruga, a partir das 14h, no anfiteatro Fernando Paloni. A praça José Parrila (Praça da Estrela) vai receber a apresentação Rua dos Bobos promovida pela Cia Humorada de Comédia a partir das 20h no dia 24 de janeiro.

Fechando o mês, no dia 27 de janeiro a partir das 14h no anfiteatro Fernando Paloni haverá mais uma exibição. Desta vez, é a animação Minhocas e, ainda, no dia 31 de janeiro a apresentação do Mundo Imaginário de Chrly com a Cia Multiverso a partir das 20h no anfiteatro Fernando Paloni.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

Jornalista Natacha Dominato