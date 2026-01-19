Medicina FAI inicia nova fase sob a coordenação do médico adamantinense Dr. Alessandro Jacinto

O curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI) vivencia o início de uma nova e promissora fase. A gestão do curso passa a ser conduzida pelo médico adamantinense Dr. Alessandro Ferrari Jacinto, um profissional com vasta experiência acadêmica e clínica, que agora assume a missão de liderar a consolidação do curso, especialmente no que tange ao recém-aprovado internato médico.

Sua atuação na coordenação representa um marco estratégico para a instituição, fortalecendo o corpo gestor do curso e ampliando a integração com a comunidade local. Como membro do Colegiado Gestor Tripartite, que une a FAI, a Prefeitura de Adamantina e a administração da Santa Casa, Dr. Alessandro passa a atuar diretamente no alinhamento institucional necessário para o pleno funcionamento do internato médico. Docente da FAI, assume a coordenação com foco no diálogo e na construção de pontes, elementos essenciais para a atual etapa do curso, que passa a realizar seu internato hospitalar em Adamantina.

Nascido em Adamantina, Dr. Alessandro construiu uma carreira de destaque em grandes centros acadêmicos do país. Graduado pela Santa Casa de São Paulo, com doutorado pela USP e pós-doutorado pela UNIFESP, traz na bagagem uma sólida trajetória como pesquisador, professor e orientador de mestrado e doutorado. Sua experiência em Geriatria e Gerontologia, aliada à sua atuação como docente em instituições renomadas como a UNESP e a Escola Paulista de Medicina, confere ao curso de Medicina da FAI uma liderança com profundo conhecimento técnico e visão estratégica.

Para o Reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a escolha do novo coordenador foi pensada para atender às necessidades atuais do curso. “O Dr. Alessandro combina a excelência acadêmica com um perfil de liderança focado na colaboração e no diálogo. Ele não só compreende os desafios de um curso de Medicina, como também possui uma conexão genuína com Adamantina. Sua capacidade de articulação será fundamental para fortalecer os laços com a Prefeitura e a Santa Casa, garantindo que o internato transcorra com a harmonia e a excelência que nossos alunos e a população merecem”, afirma o reitor.

O Pró-Reitor de Ensino, Prof. Dr. Estêvão Zilioli, destaca o momento como um divisor de águas. “Estamos consolidando o ciclo clínico do nosso curso dentro de casa. A presença de um coordenador como o Dr. Alessandro, que conhece a realidade local e tem um trânsito acadêmico impecável, nos dá a segurança de que esta nova fase será pautada pela organização, pela qualidade pedagógica e por uma parceria sólida com o campo de prática. É o início de um capítulo de grande maturidade para a nossa Medicina”, pontua.

Em sua fala, o novo coordenador expressa otimismo e comprometimento. “É uma honra e uma grande responsabilidade assumir a coordenação do curso de Medicina na minha cidade. Retorno com o objetivo de somar e construir. Nosso foco principal é consolidar um internato de excelência, que seja uma experiência de aprendizado transformadora para os alunos e que, ao mesmo tempo, contribua positivamente para a rede de saúde local. O sucesso dessa etapa depende de um trabalho integrado, em diálogo constante com a Reitoria, os demais docentes, a Prefeitura e a diretoria da Santa Casa. Juntos, vamos fortalecer ainda mais o curso e seu impacto para Adamantina e região”, declara o Dr. Alessandro Ferrari Jacinto.

Com a nova gestão, o curso de Medicina da FAI reafirma seu compromisso com a formação de médicos qualificados e com o desenvolvimento da saúde local, iniciando um período de otimismo e trabalho colaborativo.

Por Jesana Lima – MTB – 75.651/SP / Diretora de Comunicação da FAI – Crédito: Arquivo Pessoal