Câmara de Pacaembu concede título de cidadão ao juiz dr. Rodrigo Antônio Menegatti

Na noite desta segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Pacaembu realizou uma solenidade especial marcada por emoção, gratidão e reconhecimento. Por meio do Decreto Legislativo nº 35 de 12 de dezembro de 2025, foi concedido o título de “cidadão pacaembuense” ao juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Pacaembu, dr. Rodrigo Antônio Menegatti, em homenagem aos relevantes serviços prestados ao município ao longo de mais de 17 anos de atuação.

O evento reuniu autoridades locais, vereadores, representantes de entidades, membros do Judiciário, familiares e a população em geral, que prestigiaram um momento de valorização da história e da contribuição de um magistrado que construiu, em Pacaembu, uma trajetória pautada pela ética, humanidade e compromisso com a Justiça.

Natural de Tupi Paulista é casado com Ruth Duarte Menegatti, atual juíza de Direito titular da 2ª Vara Cível da comarca de Adamantina, com quem constituiu uma família e teve os filhos Eduardo e Murilo.

Antes de chegar a Pacaembu, dr. Rodrigo atuou em diversas comarcas do Estado de São Paulo, como Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio, acumulando experiências que fortaleceram sua atuação na magistratura. Em 18 de outubro de 2008, passou a integrar a comarca de Pacaembu e, poucos meses depois, em 5 de fevereiro de 2009, foi promovido a juiz titular, função que exerce até hoje na 2ª Vara Cível.

Ao longo de sua permanência no município, também desempenhou as funções de juiz Corregedor e juiz eleitoral, sempre com reconhecido zelo, equilíbrio e sensibilidade humana. Sua atuação foi fundamental para importantes conquistas institucionais, como a viabilização do novo prédio do Fórum e a instalação da segunda vara, avanços que fortaleceram a estrutura do Judiciário local e contribuíram significativamente para o desenvolvimento da comarca.

Além do trabalho técnico e jurídico, dr. Rodrigo sempre demonstrou sensibilidade às causas sociais. Participou ativamente de ações e eventos voltados às entidades filantrópicas do município, reafirmando que a Justiça também se constrói fora das salas de audiência, por meio da empatia, do diálogo e da presença junto à comunidade.

Durante a solenidade, a presidente da Câmara Municipal, Joice Fonseca, destacou a postura humana, ética e comprometida do magistrado, agradecendo pelos relevantes serviços prestados a Pacaembu.

A noite também foi marcada por homenagens do Lar dos Idosos, da Casa da Criança e da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que entregaram placas de reconhecimento como gesto de gratidão e respeito.

Ao fazer uso da palavra, visivelmente emocionado, dr. Rodrigo agradeceu à Câmara Municipal, às entidades e à população pacaembuense. Em sua fala, lembrou com carinho daqueles que caminharam ao seu lado e hoje “moram com Deus”, e expressou gratidão aos que seguem presentes em sua vida, compartilhando diariamente o trabalho, a união e o amor por Pacaembu.

Encerrando a solenidade, foi servido um coquetel aos convidados, selando uma noite histórica para o município de Pacaembu, pelo reconhecendo ao dr. Rodrigo Antônio Menegatti por sua história que vem sendo construída na Cidade Paraiso.

Por Redação

.