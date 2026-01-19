Resenha EC é campeão do 27º Torneio da Vila Freitas de Futebol Médio

O Resenha EC/ WL Barbearia/ Med Imagem/ Supermercado Godoy Rede Smart sagrou-se campeão da 27ª edição do Torneio Regional Aberto de Futebol Médio da Associação dos Moradores da Vila Freitas de Adamantina.

O título conquistado do Resenha EC, foi na vitória nas penalidades por 5 a 0, diante do Eletro Lis FC Flórida Paulista/Retribuir, após empatar no tempo normal por 2 a 2, em uma partida acirrada e disputada.

Os gols foram marcados através dos jogadores: Jú Miranda e Matheus (Resenha EC) e Danilo Avatar (2) para Eletro Lis FC.

RAFAEL ROBLEDO E ADRIANO TIOSSI

Destaque para o goleiro Rafael Robledo, que defendeu a cobrança de penalidades e o jogador Adriano Tiossi que decidiu e fez o gol na última cobrança.

PREMIADOS

Foram premiados pelos organizadores o artilheiro Diego 3 gols (Eletro Lis FC/ Flórida Paulista).

Defesa menos vazada, os goleiros Rafael Robledo e Guilherme (Resenha EC Adamantina).

Arsenal FC Adamantina/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú

(3° Lugar) e C.A. do Morro Lucélia/ Panela Caipira/ Madeireira Machado

(4° Lugar)

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi”, conduzindo muito as partidas com perfeita atuação

DEZESSEIS EQUIPES

O evento esportivo, que teve a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas e iniciou nos dias 13 e 14 e o encerramento ocorreu no domingo (18).

Por Jair Kbça

.