Passarela do pontilhão da Rua Joaquim Nabuco deve ser liberada nesta semana

A passarela anexa ao viaduto da Rua Joaquim Nabuco, em Adamantina, deverá ser liberada para uso da população ainda nesta semana, colocando fim a um período prolongado de interdição que se estende desde fevereiro do ano passado. A expectativa é que, após a conclusão de todas as etapas técnicas e de segurança, os pedestres possam voltar a utilizar o espaço com tranquilidade e segurança.

A estrutura recebeu a concretagem no dia 23 de dezembro de 2025 e, conforme as normas técnicas de engenharia civil, precisou respeitar o prazo mínimo de 28 dias para o processo de cura do concreto. Esse período é fundamental para que o material atinja a resistência necessária, garantindo durabilidade e segurança à obra.

De acordo com a placa informativa instalada no local, a liberação oficial da passarela está prevista para o dia 20 de janeiro, data que marca o encerramento do período de secagem e consolidação do concreto. Somente após essa etapa é possível permitir a circulação de pedestres sem comprometer a integridade da estrutura.

A intervenção na passarela tem como principal objetivo garantir mais segurança aos pedestres que utilizam diariamente o trecho. O local é considerado um dos pontos de maior fluxo de pessoas da região, sendo utilizado por trabalhadores, estudantes e moradores que precisam atravessar o viaduto com frequência.

Com a liberação da estrutura, a expectativa é reduzir riscos de acidentes e oferecer melhores condições de mobilidade urbana, especialmente para quem depende do deslocamento a pé.

NOVAS OBRAS ESTÃO PREVISTAS

De acordo com a programação da Prefeitura, após a conclusão desta etapa, a outra passarela do pontilhão também deverá passar por obras. A previsão é que essa nova intervenção ocorra ainda no primeiro trimestre de 2026, dando continuidade ao plano de melhorias na infraestrutura urbana do município.

A administração municipal destaca que as ações fazem parte de um conjunto de investimentos voltados à segurança viária e à valorização dos espaços públicos, buscando oferecer mais qualidade de vida à população de Adamantina.

