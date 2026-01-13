Deputado estadual Mauro Bragato destina R$ 800 mil, sendo R$ 500 mil para reforma do prédio do CIS

O município de Adamantina foi contemplado com R$ 800 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Mauro Bragato, reforçando investimentos importantes para a cidade.

De acordo com as informações divulgadas, os recursos foram divididos em duas emendas. A primeira, no valor de R$ 500 mil, será destinada à área da Saúde, especificamente para a reforma do CIS – Centro Integrado de Saúde, contribuindo para a melhoria do atendimento à população.

O prédio do CIS necessita de reformas visando a correção de problemas e garantir um local confortável para a equipe de atendimento e também um melhor atendimento a população.

A segunda emenda, no valor de R$ 300 mil, será aplicada em Infraestrutura Urbana, promovendo avanços no desenvolvimento do município.

A iniciativa reafirma o compromisso do deputado Mauro Bragato com Adamantina, buscando atender demandas essenciais e colaborar com o crescimento e a qualidade de vida da população local.

Mauro Bragato é considerado um dos principais parceiros de Adamantina onde já trouxe importantes recursos para a cidade em diversos setores, além de participar e contribuir com as reivindicações do executivo e legislativo em solicitações junto aos diversos órgãos e secretarias do Governo do Estado ao longo dos anos.

