Capaz inicia projeto social em parceria com o FAI/Adamantina Futsal

O ano de 2026 começa com uma grande oportunidade para os jovens adamantinenses que buscam construir uma carreira também no Esporte: a Instituição Capaz inicia a partir deste mês [janeiro] um projeto social em parceria com o FAI/Adamantina Futsal, para a seleção e formação de atletas que integrarão as categorias de base da equipe, na Sub 16 e na Sub 18.

“Além de trilhar uma história de mais de seis décadas formando aprendizes para o mercado de trabalho, nos últimos anos temos também usado o Esporte como ferramenta de inclusão social, proporcionando aos adolescentes e jovens um ambiente de aprendizado, não apenas de Futsal e Vôlei, mas também de valores como respeito, disciplina, ética e moral. Afastando-os assim do que é ruim. Afinal, acreditamos realmente que o Esporte pode mudar ou até salvar vidas”, explicou o conselheiro da Capaz, Nelson Baraldi.

O novo projeto está vinculado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos mantido pela Instituição.

As inscrições dos interessados em integrar as duas categorias foram abertas na semana passada. Na Sub 16 as vagas foram preenchidas em dois dias. Porém, na Sub 18 ainda há vagas.

Ao todo serão quase 50 atendidos no projeto Capaz/FAI/Adamantina Futsal.

Os treinamentos estão sendo realizados de terça e quinta-feira, das 18h às 19h10 [Sub 16] e das 19h10 às 20h20 [Sub 18], bem como de sábado, das 14h às 15h10 [Sub 16] e das 15h10 às 16h20 [sub 18]. Sempre no Ginásio Municipal de Esportes ‘Paulo Camargo’.

“Estamos muito felizes com essa parceria, pela seriedade do trabalho feito pela Capaz no município. E, além do caráter social e promoção da convivência em grupo, esse projeto oferecerá possibilidade de, os atletas que se destacarem ao longo dos treinamentos, serem promovidos à equipe Sub 20 que disputa copas estaduais, ou seja, é a nossa categoria de base para a formação de jogadores que futuramente defenderão a camisa do Adamantina Futsal”, enfatizou o presidente do AF, Daniel Marques.

Para este ano, de acordo com cronograma elaborado pela diretoria da equipe, o Capaz/FAI/Adamantina Futsal já tem duas competições a serem disputadas: no Sub 16 a Copa do Estado de São Paulo (segundo semestre) e no Sub 18 os Jogos da Juventude (primeiro semestre).

Por Assessoria de Imprensa – Foto: Rita Nery

