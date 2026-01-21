LABORATÓRIO MASTELLINI: exames completos para retomar o equilíbrio após o fim de ano

Depois dos excessos comuns das festas de fim de ano, cuidar da saúde se torna prioridade. Pensando nisso, o Laboratório Mastellini, em Adamantina, se destaca não apenas pela excelência técnica, mas principalmente pelo atendimento humanizado, ágil e atencioso, que transmite segurança e confiança a cada paciente.

Com profissionais especializados e estrutura moderna, o laboratório oferece exames e check-ups completos, fundamentais para avaliar como o organismo reagiu aos exageros alimentares e ao consumo de bebidas típicos desse período. Entre os principais exames disponíveis estão glicemia, perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos), avaliação da função hepática (TGO/AST, TGP/ALT e GGT), função renal (ureia e creatinina), hemograma completo, ácido úrico, além de marcadores inflamatórios como Proteína C-Reativa (PCR) ou VHS.

O diferencial do Laboratório Mastellini está no cuidado com cada detalhe: desde a recepção até a entrega dos resultados, o paciente encontra um ambiente acolhedor, organizado e com atendimento personalizado, ideal para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade.

Localizado na rua Osvaldo Cruz, 109 no centro de Adamantina, o laboratório está preparado para atender com eficiência e responsabilidade.

Agendamentos e informações: (18) 3502-2113

Por Folha Regional Adamantina

