Proibido de se aproximar de vítimas, idoso de 71 anos descumpre medida e acaba preso em Adamantina

Hoje (20), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina, prendeu um homem de 71 anos pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência que lhe haviam sido impostas pelo Poder Judiciário.

Os policiais civis da DDM/DIG, após diligências investigativas, surpreenderam o autor saindo da residência das vítimas, local sobre o qual incidem medidas protetivas consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato por qualquer meio de comunicação.

Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à DDM, onde se procedeu à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, estando à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reitera seu compromisso institucional no enfrentamento à violência doméstica e familiar, atuando de forma firme, responsável e diligente na proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade. (Por: Polícia Civil)

