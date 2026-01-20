Estudante da EE Helen Keller é aprovada em Medicina na USP

Adamantinense obteve a classificação na 1ª chamada de Medicina na USP, Campus de Ribeirão Preto

Aos 17 anos, a adamantinense Isabela Maria Naomi Coelho Miyamura, estudante da Escola Estadual Helen Keller, conquistou vaga em um dos cursos mais concorridos do país, o de Medicina na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. A aprovação veio por meio da nota que obteve no Provão Paulista, sistema de avaliação que abre vagas no ensino superior para alunos do estado.

A lista com os estudantes da rede pública estadual aprovados e convocados foi divulgada na segunda-feira (19). As matrículas dos aprovados na primeira chamada devem ser feitas até esta quarta-feira (21) na Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).

EMOÇÃO

Isabela revelou que muita ansiedade e expectativa marcaram a tarde de segunda-feira. O resultado foi conhecido após instantes de tensão, pois o site estava “travado” em razão do volume de acessos. “Às 14h tentei entrar no site pelo tablet, mas a página estava travada”, lembrou. “Então, minha irmã conseguiu abrir no celular dela e leu meu nome. Nós lemos juntas novamente, só para ter certeza”.

A adamantinense destaca a sensação de felicidade e o carinho expressado pela presença e apoio da irmã e de seus pais. O momento do resultado foi cheio de expectativas e apoio dos pais, Alexandre e Silvana, e da irmã, Maria Emília, que estavam presentes no momento da divulgação da lista de aprovados. “Passei a tarde tensa pensando e processando as informações. Já no final da tarde contei para minhas amigas e para o restante da minha família”, rememorou.

PREPARAÇÃO

Isabela evidenciou o fato de ter o curso de Medicina como seu objetivo, situação que favoreceu o processo de preparação para os vestibulares. No Ensino Médio, em 2023, Isabela conciliou os estudos com um trabalho, mas os dois anos restantes foram totalmente dedicados aos estudos, visando um bom desempenho nas provas. “Comecei a me preparar há dois anos, quando percebi que precisava me dedicar mais aos estudos para atingir meus objetivos”, destacou. “Minha rotina de estudos foi um pouco cansativa, estudei de segunda a segunda, saí menos com amigos e família e conciliei a escola com alguns cursos online”, completou.

Ao longo deste período, a adamantinense ressaltou uma rotina focada na realização de provas, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os vestibulares tradicionais e o Provão Paulista. “Ele (Provão Paulista) representa uma importante oportunidade para os alunos das escolas públicas ingressarem em grandes instituições do Brasil”, asseverou.

No período de vestibulares, ela classificou o apoio da família e dos professores como sendo essencial e afirmou ser “extremamente grata a todos”. Isabela aproveitou ainda para incentivar os demais estudantes a manter o foco e dedicação para atingir seus objetivos. “Acredito que essa oportunidade deve ser aproveitada pelos alunos das escolas estaduais”.

FUTURO

Ainda em êxtase com a aprovação, a adamantinense disse ainda estar procurando, pela internet, imóveis para locação em Ribeirão Preto. Na faculdade, espera fazer novas amizades, conseguir boas oportunidades para seu currículo profissional e seguir dedicando-se aos estudos.

DIREÇÃO

A diretora da Escola Estadual Helen Keller, Eunice Ramos da Cruz Oliveira, parabenizou Isabela e enalteceu a conquista da estudante como um exemplo para toda a comunidade escolar.

“Nossos estudantes têm muito potencial e, assim como a Isabela, podem concretizar os seus sonhos. Mas, para isso, é preciso foco e determinação”.

Por Everton Santos – Fotos: Arquivo Pessoal

