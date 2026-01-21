Secretaria de Cultura e Turismo monta o calendário anual de festas e eventos de Adamantina

Para este ano, ainda estão previstos a realização de passeio ciclístico; Rotary Day, feira de profissões e emprego da Fatec, eventos promovidos pela FAI, feira de louças e Rotary Day promovidos pelo Rotary Clube.

Entre os já tradicionais eventos que aconteceram ao longo do ano estão: rifas, ação entre amigos, bazar da pechincha, chá beneficente, leilões, festas juninas, cultos e missas, entre outros.

Ainda segundo o calendário anual, haverá uma comemoração em virtude dos 50 anos dos serviços de bombeiro em Adamantina, desfile cívico-militar no dia 7 de setembro e a ExpoVerde 2026 será realizada também no nono mês do ano em data a ser divulgada posteriormente.

As entidades, organizações, associações, grupos, entre outros que desejarem fazer parte do calendário, podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo até o fim desta semana para fazer a solicitação do documento e registrar a participação. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (18) 3522-2243.