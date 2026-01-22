Vereadores Aguinaldo e Daniel anunciam liberação de verbas que somam R$ 250 mil para a Saúde e Social

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional na última quinta-feira (15), os vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri revelaram que começam o novo ano com a conquista de recursos que totalizam R$ 250 mil e atenderão as áreas da Saúde e do Social no município.

A confirmação veio da assessoria do deputado estadual Lucas Bovi, que viabilizou as três emendas parlamentares.

As verbas anunciadas são: R$ 100 mil destinados para a Clínica PAI Nosso Lar – que está lançada no sistema para liberação à entidade; R$ 100 mil para serem utilizados no custeio da Saúde Municipal – que já se encontra na conta da Prefeitura; R$ 50 mil para o Lar Cristão de Adamantina – também depositado na conta.

“Por meio do nosso trabalho em conjunto e, claro, graças a parceria do deputado Lucas Bovi conseguimos atender três instituições que prestam um importantíssimo trabalho no nosso município. Iniciamos 2026 com o pé direito. E vamos continuar trabalhando para que seja um ano de muitas outras verbas conquistadas para diversos setores da nossa cidade”, ressaltaram os vereadores.

Aguinaldo exerce seu terceiro mandato e Daniel está na primeira Legislatura na Câmara de Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

.