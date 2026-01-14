Após quatro primeiros jogos bastante disputados, 27º Torneio da Vila Freitas continua nesta quarta-feira

A abertura 27ª edição do Torneio de Futebol Médio da Vila Freitas na noite desta terça-feira (13) foi marcada por quatro jogos bastante acirrados, entre equipes de Adamantina e região. A tradicional competição é organizada pela Diretoria de Esportes da Associação de Moradores e será realizada em três dias.

A primeira rodada teve os seguintes resultados: 1º jogo – 3 a 2 para o Arsenal/Supermercado Godoy contra La’brizza Cosmetics/Bar e Mercearia do Baduca; 2º jogo – 1 a 0 para o Moto Táxi Prime/Parque Iguaçu/Adega e Conveniência Prime em cima do The Kings / Camda/Casa das ferramentas/BigSfirra/Burgão do Nicolão/Odonto Compony/Esparta/Sexto sentido/Barbearia Lebod Corte’s/CR Construções e Acabamentos/AP Alves piso/Chevrolet Proeste; 3º jogo – 2 a 0 do Resenha/Prof. Hélio/Super Godoy/Med Imagens/Alencar Encanador/Barbearia WL/Casa das Ferramentas/Robledo Design diante da Portuguesa/Macio Moto Peças/Vereador Hélio/Marcelo Rocha Construtor/Zé Valente; 4º jogo – 3 a 1 para a Jamil/Laboratório Adamantina/Alf Lanches/Zé Valente /TECH+ Motores de Portão/ZF Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho enfrentando o CT Alamandas.

Nesta quarta-feira (14) mais quatro jogos fecham a 1ª fase, a partir das 19h com 15 minutos de tolerância: 1º jogo – Atlético Peso Pesado/Mosconi Pneus/Ricardo Ferramentas/Inova Transportes/Marcão Auto Peças/Desmonte SS/Auto Peças SS x Hookah Valen/Chicão Frutas/Godoy; 2º jogo – Itamar Eletricista/Alencar Encanador/Zezinho Valente/Marcos Construtor/Marquezin Veículos/Sport Bec x Morro/Panela Caipira/Madeireira Machado; 3º jogo – Eletro Lis/Retribuir x Veneza/Barbearia seu Zé/Super Godoy; 4º jogo – Adamantina City/Lebod Cortes/Wilian Boy CHG engenharia/JW Conveniência/Paulinho Eletricista/Barbearia João Brondino/DJ Cell/HB Auto Peças x Borussia/Bar e Mercearia Baduka.

No próximo domingo (18) serão realizadas as partidas decisivas das quartas de finais, da semifinal e a grande final.

Os jogos ocorrem no excelente campo da Vila Freitas, com completa estrutura e serviço de bar (bebidas e espetinhos).

Um dos mais bem organizados e mais competitivos torneios da Cidade Joia dará troféus aos três melhores colocados (1º, 2º e 3º) e premiação extra em dinheiro até o 4º, além de troféu para artilheiro e goleiro menos vazado.

Por Ricardo Bispo

