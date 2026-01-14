Tiro de Guerra de Adamantina completa 51 anos de fundação

Neste dia 12 de janeiro de 2026, celebramos com orgulho o aniversário do início das atividades do Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina, que completa 51 anos de relevantes serviços prestados à Pátria e à comunidade adamantinense.

Ao longo de sua história, o TG 02-080 tem sido uma verdadeira escola de civismo, disciplina, patriotismo e cidadania, formando gerações de jovens comprometidos com os valores do Exército Brasileiro e com o desenvolvimento da sociedade.

Mais do que a preparação militar, o Tiro de Guerra de Adamantina cumpre um papel fundamental na formação do caráter, incentivando o respeito, a responsabilidade, a liderança e o amor ao Brasil.

Sua trajetória é marcada pelo empenho de instrutores, autoridades, atiradores e colaboradores que, com dedicação e espírito de missão, contribuíram para construir uma instituição sólida e respeitada.

O Tiro de Guerra de Adamantina agora passa por uma nova fase, já que no dia 9 de janeiro, ocorreu a transmissão do cargo do Chefe da Instrução, realizada pelo 1º Sargento Leonardo Pereira Souto, ao 1º Sargento de Artilharia Gilberto das Neves, que assume a função para o biênio 2026–2027.

Desde forma o 1º Sargento de Artilharia Gilberto das Neves passa a comandar o Tiro de Guerra de Adamantina, com a missão de contribuir para a formação cívica, patriótica e cidadã dos atiradores adamantinenses, mantendo viva a tradição do Exército Brasileiro na preparação de jovens para a vida em sociedade, na Cidade Jóia.

“Que este aniversário renove o orgulho de todos que fazem e fizeram parte dessa história, fortalecendo ainda mais os laços com a comunidade e mantendo viva a missão de servir à Pátria. Parabéns ao Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina pelos seus 51 anos de honra, compromisso e dedicação ao Brasil!”, destaca a página do Tiro de Guerra de Adamantina nas redes sociais.

