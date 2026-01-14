18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina 2026 deverá ter o seu início no dia 23 de fevereiro

A melhor, mais organizada e disputada competição da bola pesada da região da alta Paulista, a 18ª edição da Copa Regional FAI de Futsal de Adamantina já tem data prevista para dar seu ponta pé inicial.

Segundo informações obtidas pelo responsável pela Selar (Secretária de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina) secretário Alexandre Hagui “Xandy do Chopp”, a competição terá sua abertura marcada para acontecer no dia 23 de fevereiro, no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

Segundo Xandy uma data deverá ser divulgada em breve para o início das inscrições para os dirigentes de equipes de Adamantina e cidades vizinhas, sendo que logo em seguida a reunião para elaboração da tabela, regulamento e outros assuntos da competição.

JOGADOR FEDERADO

Sobre a participação do jogador Federado na competição, o secretário disse que está analisando e só irá decidir na reunião que será feita com os dirigentes de equipes, mas não está descartados a participação dos mesmos.

Por Jair Kbça

.