Junior Ricci deixará Secretaria de Planejamento e Gestão Tiveron tem primeira baixa no secretariado

O secretário municipal de planejamento e desenvolvimento André Ricardo Ricci Júnior decidiu deixar o cargo após pouco mais de um ano de atuação, já que assumiu no início do atual mandato – em 1º de janeiro de 2025. A confirmação foi feita com exclusividade pela Prefeitura de Adamantina ao Portal Adamantina Net no começo da tarde desta quarta-feira (14), em resposta a pedido de informação sobre o fato.

A saída do engenheiro, que fez parte da vitoriosa campanha eleitoral de 2024, marca a primeira baixa no secretariado da atual gestão, até então com 14 responsáveis pelas 14 pastas.

Também segundo as informações oficiais, Júnior Ricci ainda permanece no cargo até a próxima sexta-feira (16). A partir de segunda-feira (19), Wilson Alcântara responderá interinamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, acumulando assim com a Secretaria de Gabinete.

Leia abaixo, na íntegra, o “Pronunciamento à imprensa do Prefeito José Carlos Martins Tiveron”:

Adamantina sempre foi construída por pessoas que colocam o coração, a competência e o compromisso acima de qualquer cargo. Hoje me dirijo à população, à imprensa e a todos os parceiros institucionais para falar sobre um desses homens públicos que marcaram positivamente a nossa gestão: o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Engenheiro André Ricardo Ricci Júnior.

André apresentou seu pedido de desligamento do cargo por uma decisão madura, responsável e profundamente respeitável. Uma decisão que nasce do amor à família, do compromisso com suas raízes e do entendimento de que a vida é feita de ciclos. Ele retorna agora à empresa da família, levando consigo uma bagagem ainda mais rica de experiência, visão pública e capacidade de gestão, o que certamente o tornará um empresário ainda maior e mais preparado.

Como gestor, André Ricci foi exemplar. Possui um currículo sólido, formação em Engenharia Civil, especialização em Segurança do Trabalho e uma trajetória construída com mais de dez anos de experiência em gestão. Na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, demonstrou excelência técnica, visão estratégica, capacidade de diálogo e, acima de tudo, um profundo respeito humano. Sempre foi correto com seus pares, leal com seus amigos, respeitoso com os servidores e extremamente responsável com cada compromisso que assumiu.

Mas, mais do que o profissional competente, destaco o ser humano. André é daqueles que inspiram confiança, que cumprem a palavra, que trabalham com ética, fé, valores familiares e amor por Adamantina. Nascido, criado e vivendo nesta cidade, sempre teve uma relação verdadeira com o município, inclusive colaborando diretamente com ações e obras de interesse coletivo, especialmente na área rural, em parceria com o poder público.

Sua saída não se dá por divergências, conflitos ou qualquer fragilidade na gestão. Pelo contrário. Ela ocorre em um momento de maturidade, de reconhecimento e de gratidão mútua. Com a chegada de seu primogênito, o primeiro neto da família, André fez a escolha correta de priorizar aquilo que é insubstituível: o tempo, o cuidado e a presença junto à família. A função de Secretário é uma missão de dedicação integral, e essa sensibilidade só reforça o caráter e a responsabilidade que sempre marcaram sua atuação.

Quero registrar publicamente meu respeito, minha admiração e minha solidariedade a essa decisão. A Prefeitura de Adamantina perde um Secretário, mas ganha um parceiro permanente. As portas da administração municipal permanecerão sempre abertas ao André, porque sabemos que a vida dá muitas voltas e porque pessoas desse nível nunca deixam de fazer parte da história da cidade.

Informo também que, a partir deste momento, e de forma temporária, o Secretário de Gabinete responderá interinamente pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, contando com o apoio integral dos diretores, coordenadores e servidores da pasta. Assim que houver a definição de um nome à altura da responsabilidade do cargo, a imprensa será prontamente comunicada.

O mais importante é deixar claro que Adamantina segue firme, organizada e confiante. Temos pela frente um ano de 2026 que será marcado por grandes conquistas, inovação, crescimento e desenvolvimento em todas as áreas. Esse é um trabalho coletivo, contínuo e construído por pessoas comprometidas, como foi e continuará sendo o Engenheiro André Ricardo Ricci Júnior.

A ele, meu muito obrigado. À sua família, meus votos de felicidade. E à população de Adamantina, a certeza de que seguimos trabalhando com seriedade, transparência e amor por esta terra onde nasci, cresci e escolhi viver.

José Carlos Martins Tiveron

Prefeito de Adamantina

Por Ricardo Bispo

