FAI abre inscrições para vagas remanescentes do curso de Medicina via ENEM

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com inscrições abertas para o preenchimento de vagas remanescentes do 1º termo do curso de Graduação em Medicina, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026. A seleção será realizada com base nos resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Ao todo, estão sendo oferecidas 10 vagas para o curso, que é ministrado em período integral. Podem se inscrever candidatos que tenham participado do ENEM nos últimos cinco anos, conforme estabelecido em edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da instituição, www.fai.com.br, até às 23h59 do dia 1º de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 200,00.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 4 de fevereiro de 2026, também no site do Centro Universitário de Adamantina.

Os candidatos classificados e convocados deverão realizar a matrícula nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2026, das 8h às 12h e das 13h às 17h, presencialmente na Secretaria do Campus I, localizada na Rua 9 de Julho, nº 730, em Adamantina. Também será possível enviar a documentação necessária pelo e-mail matricula@fai.com.br.

Mais informações, incluindo os critérios de classificação e a lista completa de documentos exigidos, estão disponíveis no edital do processo seletivo, disponível no site da FAI.

Por Jéssica Nakadaira

