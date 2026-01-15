Close Menu
Ação de vacinação antirrábica acontece neste sábado (17) em Adamantina

Sábado (17), das 9h até às 15h acontece mais uma etapa da ação de vacinação antirrábica em Adamantina. Desta vez, a iniciativa que é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, será realizada na Casa Afro Brasil de Adamantina.

A ação é destinada para os donos de cães e gatos que residem que residem no Jardim Adamantina, Jardim Primavera, Parque Itaipus, Residencial Rio Branco, Parque Universitário e Altos da Colina.

Ao todo, serão disponibilizadas 200 doses e a aplicação do imunizante será por ordem de chegada.

Serviço – A Casa Afro Brasil de Adamantina está localizada na Rua Augusto Rossi, 21, esquina com Av. Rio Branco – Jardim Primavera.

