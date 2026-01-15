Ação de vacinação antirrábica acontece neste sábado (17) em Adamantina

A ação é destinada para os donos de cães e gatos que residem que residem no Jardim Adamantina, Jardim Primavera, Parque Itaipus, Residencial Rio Branco, Parque Universitário e Altos da Colina.

Sábado (17), das 9h até às 15h acontece mais uma etapa da ação de vacinação antirrábica em Adamantina. Desta vez, a iniciativa que é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, será realizada na Casa Afro Brasil de Adamantina.

Ao todo, serão disponibilizadas 200 doses e a aplicação do imunizante será por ordem de chegada.

Serviço – A Casa Afro Brasil de Adamantina está localizada na Rua Augusto Rossi, 21, esquina com Av. Rio Branco – Jardim Primavera.