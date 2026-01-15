Prefeitura autoriza cessão de área para construção de novo reservatório da Sabesp no Jardim Adamantina

A Prefeitura de Adamantina autorizou a cessão de uma área pública para a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) construir um novo reservatório de água no bairro Jardim Adamantina. A medida foi oficializada por meio de decreto assinado pelo prefeito José Carlos Martins Tiveron e tem como objetivo solucionar as recorrentes falhas no abastecimento registradas na região, principalmente em períodos de maior consumo.

De acordo com o decreto, a permissão de uso é concedida a título precário e gratuito e contempla uma área de 45,5 metros quadrados localizada na Avenida Rio Branco, onde já funciona uma pressurizadora de água (booster). No local será instalado um reservatório de fibra com capacidade para 100 metros cúbicos, o equivalente a 100 mil litros de água.

No documento, o Executivo municipal destaca que a topografia do Jardim Adamantina exige o bombeamento de água para garantir vazão e pressão adequadas, tornando indispensável a implantação de sistemas de pressurização e reservação. A nova estrutura é considerada uma medida estrutural para assegurar a regularidade e a eficiência do serviço público de abastecimento.

A permissão de uso será formalizada por meio de um termo a ser elaborado pela Procuradoria Geral do Município, que estabelecerá as condições para a utilização da área pela Sabesp. O decreto, datado em 13 de janeiro, entra em vigor na data de sua publicação.

Além de beneficiar os atuais moradores, o reservatório também irá atender as futuras unidades habitacionais que serão implantadas no bairro, garantindo a infraestrutura necessária para a expansão urbana da região.

Em dezembro, durante a assinatura de convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de 40 casas populares do programa Minha Casa, Minha Vida no Jardim Adamantina, a Prefeitura realizou uma reunião com a Sabesp. Na ocasião, a companhia assumiu o compromisso de construir o reservatório na Praça Waldemar Romanini, reforçando o sistema de abastecimento de água do bairro.

Por Impacto Noticias

