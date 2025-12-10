“Vitrine Cultural” no Paço Municipal de Adamantina tem início nesta quarta-feira (10)

Após a abertura do Natal Mágico 2025 com o acender das luzes de natal, a programação preparada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, continua. A partir desta quarta-feira, o Paço Municipal recebe a “Vitrine Cultural” que consiste em diferentes apresentações sempre com início às 19h. Abrindo a programação, a vitrine cultural contará com a presença do projeto Guri. Após a abertura do Natal Mágico 2025 com o acender das luzes de natal, a programação preparada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, continua. A partir desta quarta-feira, o Paço Municipal recebe a “Vitrine Cultural” que consiste em diferentes apresentações sempre com início às 19h. Abrindo a programação, a vitrine cultural contará com a presença do projeto Guri. No dia 11, a apresentação será com Renato Beloni e fechando a semana, no dia 12 de dezembro, será a vez do Instituto Villa Lobos e do coral da Comunidade Cristã de Adamantina.

Chegada do Papai Noel

A programação continua com a tão esperada chegada do Papai Noel no domingo, 14 de dezembro, a partir das 19h. Além do bom velhinho, haverá ainda a apresentação do musical “Natal Brasileiro” que contará com a participação dos projetos desenvolvidos pela pasta que são: Banda Marcial de Adamantina, Orquestra de Violas, os integrantes dos cursos de palhaçaria e de teatro e, ainda, os alunos de capoeira/maculelê. Após a chegada, o Papai Noel estará no Paço Municipal do dia 15 ao dia 23 para receber as crianças no período noturno.



No dia 15 de dezembro, a vitrine cultural contará com a presença do Espaço VIP e Music Play, no dia 16, será a vez do Espaço Musical Denise Nascimento, Academia Rosânia Gonçalves e Cia de Ballet Eveline Gualte. Já no dia 17 de dezembro, será a vez da apresentação da jazz band Los Kandangos e do Stúdio MS. No dia 18, será a vez da Orquestra de Viola Caipira, mas a apresentação será na praça Élio Micheloni assim como o Celebrar de Natal que acontece no dia 19.



A programação no dia 19 de dezembro contará com show de Miriam Samorano, uma parceria com o Sesc de Presidente Prudente e de da dupla Carlinhos e Damião. Haverá ainda, a participação dos integrantes das feiras QualiAgro, Mulheres Empreendedoras e Associação Omin de Artesanato. A “Vitrine Cultural” especial de natal chega ao fim no dia 22 de dezembro no Paço Municipal com a presença do Estúdio Rubi e Voices Luz.

Jornalista Natacha Dominato

