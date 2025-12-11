Ana Queila revela que para 2026 a Secretaria de Cultura e Turismo focará também em capacitações

Com a abertura do Natal Mágico 2025, a partir do acender das luzes no último dia 28 de novembro, que revelou o brilho e as cores da decoração em Adamantina, a secretária municipal de cultura e turismo Ana Queila Zanardo foi a convidada do programa Entrevista da Semana na manhã da última segunda-feira (1º de dezembro).

Ao analisar o ano de trabalho da pasta, ela afirmou ter sido um período de experiência e muito aprendizado. “Fomos vivenciando cada mês e vendo o que dava certo e o que precisa fazer diferente. Claro que várias coisas serão modificadas para 2026. Mas, na minha opinião, foi tudo muito positivo e, também, recebemos o feedback de que muita gente está feliz com os resultados alcançados. Estou muito feliz pela dedicação de todos os funcionários da nossa Secretaria, deram o seu melhor, o que é o mais importante e agradeço”.

Ana Queila também revelou durante a conversa com a reportagem o que pretende implementar na Secretaria em 2026. E explicou que quando a gente fala em Cultura e Turismo se pensa apenas no que é apresentado, nos eventos, “mas para o ano que vem o objetivo é ficar também em capacitações dos agentes culturais. É algo necessário”. Porque, além do que é visto, “precisa ser feito o que não se vê e é muito importante para o crescimento daqueles que trabalham nessas duas áreas. Por isso será um projeto que vamos implantar e desenvolver com muita dedicação.”

Ainda neste ano a Secretaria oferece à população a programação especial de Natal com uma série de apresentações em diferentes pontos da cidade, segundo informou a responsável pela Cultura e Turismo.

Assista a entrevista completa na TV Folha Regional pelo portal Adamantina ou na página do Folha Regional no Facebook.

Por Folha Regional Adamantina

.