Fundo Social de Solidariedade de Adamantina abre vagas para dois novos cursos

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com vagas abertas para novos cursos. No dia 13 de dezembro, será ministrado o curso de receitas natalinas e no dia 20, sobre panetones.

A programação faz parte do Cozinhalimento, que é um projeto estadual da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Para ambos os cursos foram disponibilizadas 15 vagas e para participar é necessário ter 16 anos.

Os interessados em participar já podem efetivar sua inscrição de forma presencial no Fundo Social de Solidariedade que funciona na Alameda Armando Salles de Oliveira, 51 das 8h às 17h.