Homem é preso após ameaça familiar, porte de droga e dano a viatura em Adamantina

Um homem de 36 anos foi preso na noite de terça-feira (9), em Adamantina, após uma ocorrência de desinteligência familiar que, segundo a PM, evoluiu para porte de entorpecente, resistência e dano ao patrimônio público. O caso foi registrado por volta das 22h40, na Alameda Santa Cruz, região central da cidade.

A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que relatou estar sendo intimidada pelo companheiro, que estaria alterado pelo uso de drogas e a ameaçou com facas. No local, os policiais apreenderam duas facas e uma porção de cocaína, que o próprio suspeito afirmou ter consumido, conforme ocorrência.



Ao ser informado de que seria levado à delegacia, o homem resistiu à abordagem e precisou ser contido. Durante o transporte, ele danificou a fiação do compartimento de presos da viatura, caracterizando dano qualificado ao patrimônio público, consta no boletim de ocorrência.

No plantão policial, a prisão foi ratificada e o suspeito permaneceu detido, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Adamantina NET

