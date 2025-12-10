Inscrições para concurso da Prefeitura de Adamantina estão abertas

As vagas são para: almoxarife; auxiliar de atendimento especializado; auxiliar de saúde bucal e formação de cadastro reserva para os cargos de telefonista e auxiliar de enfermagem ESF. Para ambos os cargos é necessário ter ensino médio completo e apenas o de auxiliar de enfermagem ESF que exige curso específico, registro no COREM e Carteira Nacional de Habilitação.

Há ainda oportunidade para controlador interno (cadastro reserva). Para concorrer é necessário ter nível superior completo em Contabilidade, Direito, Administração ou Economia com registro no respectivo conselho de classe. O concurso ainda tem vagas para médico de segurança do trabalho, médico pediatra e terapeuta ocupacional.

A taxa de inscrição para as vagas de nível médio é de R$41,00 e de 46,00 para nível superior. A prova objetiva, provavelmente, será realizada no dia 8 de fevereiro de 2026, a partir das 8h para o 1º período, das 13h para o 2º período e das 16h para o 3º período, horários em que serão fechados os portões.