Beneficiários do Bolsa Família em Adamantina devem comparecer às Unidades de Saúde para atualização do cadastro

O acompanhamento é fundamental para garantir a continuidade do benefício e para promover o acesso das famílias aos serviços de saúde. Durante o processo, são verificados a caderneta de vacinas das crianças menores de 7 anos, o crescimento e desenvolvimento infantil, o pré-natal das gestantes e o peso e situação vacinal das mulheres em idade fértil.

De acordo com a coordenação de Atenção Básica, Adamantina, já alcançou índices de acompanhamento razoáveis (71%), mas ainda há famílias que precisam comparecer às unidades.

O destaque está na situação vacinal das crianças, onde apenas 40% foram acompanhadas e foi possível verificar as vacinas em dia. A atualização é obrigatória e deve ser feita dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

As equipes das UBS estão preparadas para atender a população e realizar o registro das informações no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde. A Secretaria reforça que o acompanhamento é uma oportunidade para cuidar da saúde de toda a família e manter o benefício em dia.