Cidades

Beneficiários do Bolsa Família em Adamantina devem comparecer às Unidades de Saúde para atualização do cadastro

AdamantinaNETPor 0
A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que está em andamento o acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família. As famílias beneficiárias devem procurar à sua Unidade Básica de Saúde (UBS) para a realização da atualização, que é obrigatória. O não comparecimento pode resultar em bloqueio ou suspensão do benefício.

O acompanhamento é fundamental para garantir a continuidade do benefício e para promover o acesso das famílias aos serviços de saúde. Durante o processo, são verificados a caderneta de vacinas das crianças menores de 7 anos, o crescimento e desenvolvimento infantil, o pré-natal das gestantes e o peso e situação vacinal das mulheres em idade fértil.

De acordo com a coordenação de Atenção Básica, Adamantina, já alcançou índices de acompanhamento razoáveis (71%), mas ainda há famílias que precisam comparecer às unidades.

O destaque está na situação vacinal das crianças, onde apenas 40% foram acompanhadas e foi possível verificar as vacinas em dia. A atualização é obrigatória e deve ser feita dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

As equipes das UBS estão preparadas para atender a população e realizar o registro das informações no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde. A Secretaria reforça que o acompanhamento é uma oportunidade para cuidar da saúde de toda a família e manter o benefício em dia.


Orientações para o atendimento:
– Comparecer à Unidade Básica de Saúde de referência;
– Levar o cartão do Bolsa Família, cartão de vacinas das crianças e documento de identificação;
– Gestantes devem apresentar o cartão de pré-natal.
Jornalista Natacha Dominato
