PANIFICADORA VIA SABOR celebra 21 anos como referência em Adamantina

A Panificadora Via Sabor, considerada uma das mais completas e tradicionais de Adamantina e região, comemorou nesta semana seus 21 anos de atuação no comércio local.

Fundada e administrada por Osvaldo Luiz Mantovani, o popular “Vadão”, ao lado da esposa Maria Cristina Mantovani, dos filhos Gustavo Mantovani (e sua esposa Lígia Ruza) e Guilherme Mantovani e família, a empresa construiu uma trajetória sólida baseada em qualidade, atendimento acolhedor e constante evolução.

Reconhecida pelo público por seu atendimento especial e pela variedade de produtos, concluiu recentemente uma reforma completa em suas instalações. Os novos espaços foram modernizados, ampliados e reorganizados para oferecer ainda mais conforto aos clientes, fortalecendo o padrão de qualidade que marca a história da panificadora.

Localizada na rua Rui Barbosa, 525, em frente à Delegacia de Polícia Civil, a panificadora segue como referência no setor de panificação, confeitaria e café da manhã, atraindo consumidores de Adamantina e cidades vizinhas.

Para encomendas e atendimento direto, a Via Sabor disponibiliza o telefone/WhatsApp (18) 99602-8965.

Com 21 anos de tradição, inovação e sabor, a Panificadora Via Sabor celebra sua história agradecendo a confiança dos clientes e renovando o compromisso de oferecer sempre o melhor.

.