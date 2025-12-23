Vaquinha virtual busca R$ 180 mil para tratamento oncológico de morador de Adamantina

Uma vaquinha virtual foi lançada para arrecadar R$ 180 mil destinados à continuidade do tratamento oncológico de Alexandre Borsuk, morador de Adamantina, que enfrenta uma batalha contra o câncer desde maio deste ano. O valor corresponde à aquisição de três doses de uma medicação de terapia-alvo, cada uma no custo de R$ 60 mil, indicada pela equipe médica como essencial para o controle da doença e a manutenção da qualidade de vida (link para doação). A campanha também recebe contribuições nesta chave pix: alexandreborsuk34@gmail.com

Segundo a família, trata-se de um medicamento de alto custo e já utilizado com sucesso em Alexandre, atualmente fora das possibilidades financeiras dos familiares, o que motivou a criação de nova campanha solidária. Doações de qualquer valor e o compartilhamento da iniciativa são apontados como fundamentais para ampliar o alcance da arrecadação.

Alexandre já havia sido beneficiado por uma campanha semelhante lançada em julho, que possibilitou o uso inicial da terapia-alvo. Conforme relatado anteriormente, o tratamento trouxe melhora significativa na qualidade de vida. No entanto, ao longo dos meses, o quadro clínico apresentou novas complicações, exigindo reinternações e mudança de estratégia terapêutica.

Concomitante às medicações da terapia-alvo, Alexandre passou a receber imunoterapia, indicada pelos médicos e viabilizada pelo Estado, mas, segundo a família, o tratamento não apresentou resposta positiva, resultando em progressão da doença. Na internação mais recente, ocorrida neste mês, no Hospital de Amor, em Barretos, a equipe médica indicou o retorno à terapia-alvo.

Para garantir a aplicação da dose atual, a família recorreu a empréstimos bancários e ajuda de familiares, conseguindo adquirir o medicamento. Apesar disso, não há recursos disponíveis para a próxima dose, prevista para 3 de janeiro. Após essa nova dose, de retomada da terapia-alvo, doença não apresentou regressão, mas houve estabilização do quadro.

A família pede o apoio da comunidade local, de amigos, autoridades e de todas as pessoas que possam contribuir para garantir a compra da medicação e oferecer a Alexandre mais uma chance de seguir lutando contra a doença. A campanha reforça que solidariedade também salva vidas, transformando apoio coletivo em esperança de futuro. (Por: Siga Mais)

