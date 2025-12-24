Com inauguração prevista para janeiro, Centro de Especialidades no antigo Postão começa funcionar em fevereiro

As obras de reforma e adequação para transformar o antigo Postão no CIES (Centro Integrado de Especialidades em Saúde) estão em fase de finalização. O novo espaço de atendimento à população está sendo viabilizado pela parceria entre Prefeitura do Município por meio da Secretaria de Saúde, FAI (Centro Universitário de Adamantina) e Santa Casa.

“Falta somente aguardando a chegada dos moveis e computadores, previsto para entrega até final do mês deste mês (dezembro). Sendo assim, a inauguração está prevista para janeiro de 2026 e o início das atividades já para fevereiro”, informou ao Jornal Folha Regional na última quarta-feira (17) a secretária de saúde Cris Jacomasso.

As melhorias no prédio começaram em agosto de 2023, ainda na gestão anterior, com o projeto de formar uma estrutura física para abrigar 15 especialidades médicas, como uma espécie de ambulatório da Santa Casa.

“Na nova unidade serão ofertadas: Clínica médica, cardiologia clínica, gastroenterologia, pneumologia, pediatria, endocrinologia, neurologia, geriatria, nefrologia, vascular, urologia, ginecologia, ortopedia, otorrinolaringologista e psicologia. Tudo isso graças ao trabalho conjunto entre Prefeitura, Santa Casa e FAI”, destacou ressaltou a secretária.

O CIES consolidará ainda mais Adamantina como referência regional em Saúde. Segundo a Administração José Tiveron, trata-se de uma iniciativa estruturante, destinada a qualificar e transformar de maneira significativa o atendimento prestado à população do município.

