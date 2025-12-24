Confira como será o funcionamento dos serviços públicos municipais no feriado de natal em Adamantina

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na terça-feira (22), às 17h30, e retomado na segunda-feira (29), às 7h30.
Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina
Coleta de lixo – A coleta de lixo será realizada normalmente nos dias 22, 23, 24 e 27 de dezembro.
Feira – A feira que tradicionalmente acontece na praça deputado José Costa na quarta-feira, será antecipada para terça-feira, 23 de dezembro e no dia 26 de dezembro acontece na praça Prestes Maia.
No dia 28 de dezembro (domingo), a feira será realizada normalmente na praça deputado José Costa.
Poupatempo – O Poupatempo funcionará somente com os serviços estaduais no dia 24 de dezembro até às 12h. No dia 25, estará fechado, no dia 26, o atendimento será realizado em horário normal e no sábado fechado novamente.
Por sua vez, os serviços municipais que atendem no mesmo espaço que são Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) e Procon atenderão até o dia 23 de dezembro e retornarão no dia 29 de dezembro.
Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino retornarão no dia 26 de janeiro.