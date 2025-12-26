Chuva com ventos derruba árvores em Adamantina

Uma forte chuva, acompanhada de rajadas intensas de vento, provocou estragos na tarde desta quinta-feira (25), feriado de Natal, em Adamantina. A queda de uma árvore sobre a rede elétrica, nas dependências da Escola Helen Keller, deixou dezenas de imóveis do entorno sem energia e exigiu a interdição de vias por motivo de segurança.

O impacto da árvore atingiu diretamente a fiação, interrompendo o fornecimento de energia em pleno feriado, causando transtornos a moradores e comerciantes da região. Equipes da Prefeitura realizaram bloqueio preventivo das vias, enquanto técnicos da Energisa foram acionados para o restabelecimento da rede e remoção dos galhos. Até o fechamento desta matéria, os reparos ainda não haviam sido concluídos.

O episódio reabre preocupação sobre a segurança do local. Apenas 12 dias antes, outra árvore já havia caído na mesma área interna da escola, danificando o alambrado e invadindo a via pública – naquela ocasião, sem atingir a rede elétrica. Além disso, em setembro de 2023, outro temporal já havia provocado queda de árvore idêntica no espaço, reforçando um histórico de ocorrências.

A árvore que caiu neste Natal havia sido tema de alerta publicado pelo portal Siga Mais no dia 15 de dezembro, que destacou o risco iminente de queda. Uma indicação legislativa (nº 426/25), apresentada pela vereadora Mary Alves em 17 de novembro, já solicitava formalmente a supressão do exemplar seco, considerado “aparentemente morto” e com risco à segurança de alunos, pedestres e à estrutura da escola. O pedido, porém, não chegou a ser atendido a tempo.

Com três registros semelhantes em pouco mais de um ano e danos que agora atingiram também a rede elétrica, o episódio acende novo alerta para a necessidade de ações preventivas e intervenções estruturais na área escolar, a fim de evitar que futuros temporais provoquem danos ainda maiores à comunidade.

Por: Redação – Informações e fotos: Siga Mais



