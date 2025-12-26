Concretada, passarela tem previsão de ser liberada dia 20 de janeiro

A passarela anexa ao viaduto da Rua Joaquim Nabuco, que recebeu concretagem nesta terça-feira (23), tem previsão de liberação daqui quatro semanas. Conforme placa no local, o processo de cura (secagem do concreto) deva 28 dias, com liberação da estrutura prevista para 20 de janeiro. Interditado desde fevereiro, o local passou por paralisações e ajustes técnicos ao longo do período e nesta semana do Natal a obra entrou em fase conclusiva.

A concretagem foi realizada sobre vigotas de concreto protendido, blocos de EPS (isopor) e tela soldada de aço, instalados na estrutura metálica da passarela localizada à direita do viaduto, no sentido centro–bairro. Concluída esta etapa, uma intervenção semelhante será executada na segunda passarela existente no local.

As obras nas duas travessias foram contratadas pela Prefeitura de Adamantina pelo valor de R$ 122.768,14. Conforme o Processo Licitatório nº 8.414/2025 – Dispensa Eletrônica nº 47/2025, a empresa responsável pela execução é a Noroeste Paulista Construtora Ltda, que atua no local. Passarelas têm quase três décadas de uso.

As passarelas são estruturas mistas, construídas posteriormente ao viaduto, sustentadas por estrutura metálica e com pisos de travessia em placas de concreto. Inauguradas em dezembro de 1996, somam 29 anos de uso. Já o viaduto é mais antigo, erguido ainda no período áureo da ferrovia.

Em 2019 as mesmas passarelas foram alvo de denúncias, acerca da segurança da estrutura. A Câmara Municipal e o Ministério Público foram acionados. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta (TAC) entre a Promotoria local a e Prefeitura, visando comprometer o município a realizar as obras.

Na ocasião o problema estava centrado nas colunas metálicas que suportam a passarela, que apresentavam corrosão em sua base. A solução dada foi a concretagem dessas bases.

Travessia de caminhões é proibida sentido bairro/centro

A travessia de caminhões é proibida pelo viaduto no sentido bairro/centro. Há placa que informa a proibição, porém é comum o flagrante de descumprimento da medida. A alternativa para caminhões é a passagem Roberto Romanini. (Por: Siga Mais)

