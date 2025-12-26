Vendaval causa queda de energia e prejudica abastecimento de água em Adamantina

O fornecimento de água em Adamantina sofreu interrupções nesta sexta-feira (26) após o vendaval registrado na cidade na tarde de ontem, que provocou queda de energia elétrica em diversos pontos do município. Segundo informações da Sabesp, a falta de eletricidade comprometeu o funcionamento do sistema de bombeamento, afetando o abastecimento de água para imóveis residenciais e comerciais.

A Companhia informou que a energia já foi restabelecida, porém o abastecimento ainda está em fase de recuperação. A normalização completa deve ocorrer de forma gradual até a manhã deste sábado (27). Enquanto isso, a Sabesp orienta a população a fazer uso consciente da água disponível nas caixas d’água, evitando desperdícios até a estabilização total do sistema.

Moradores que enfrentarem falta de água prolongada ou outras ocorrências podem registrar solicitações por meio da Central de Atendimento (0800 055 0195 – ligação gratuita), pelo WhatsApp (11 3388-8000) ou pela Agência Virtual disponível no site da Sabesp.

A empresa reforça que equipes seguem mobilizadas para acelerar o processo de regularização do serviço e minimizar transtornos à população.

Por: Redação – Foto: Siga Mais

