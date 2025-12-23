Portal ADAMANTINA NET conquista primeiro lugar em concurso de jornalistas do Sicredi

O portal de notícias Adamantina NET, com sede em Adamantina e pertencente ao Grupo Folha Regional, conquistou, no mês passado, um prêmio avaliado em R$ 10 mil ao se destacar em um concurso cultural promovido pelo Sicredi Centro Oeste Paulista, em comemoração aos 25 anos da cooperativa.

O concurso reuniu jornalistas residentes e atuantes em veículos de comunicação de diversas cidades da região, abrangendo municípios de Jaú a Panorama, com disputas em diferentes categorias. O Adamantina NET participou na categoria Web, tendo como inscrito o jornalista Diego Fernandes Silva, que representou o portal ao longo das etapas da competição.

Após avançar por fases eliminatórias, o Adamantina NET conquistou o primeiro lugar na grande final, com a produção da matéria jornalística intitulada “Sicredi Centro Oeste Paulista: 25 anos cooperando com pessoas, sonhos e futuro”. O trabalho foi avaliado pela comissão julgadora como destaque entre os concorrentes, garantindo ao portal o topo da disputa.

Como prêmio principal, o Adamantina NET foi contemplado com uma viagem para Gramado (RS) e também para Nova Petrópolis (RS), cidade considerada o berço do cooperativismo no Brasil, onde teve início a história da cooperativa Sicredi. Além do prêmio principal, o concurso também sorteou valores de R$ 4 mil para o segundo colocado e R$ 2 mil para o terceiro colocado, creditados em cartões do Sicredi, entre outros participantes.

Na última semana, o diretor do Grupo Folha Regional, Massarotte Júnior, e o jornalista Diego Fernandes Silva estiveram na agência do Sicredi Adamantina, onde participaram da entrega simbólica do voucher e das passagens do prêmio. A entrega foi realizada pelo gerente da unidade, Rinaldo Souza.

A conquista reforça o reconhecimento do trabalho jornalístico desenvolvido pelo Adamantina NET e pelo Grupo Folha Regional, destacando a qualidade da produção editorial e o compromisso com a informação regional.