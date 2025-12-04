TV TEM recebe autorização para operar em Adamantina

A TV TEM chegou à região de Presidente Prudente no dia 31 de agosto e, desde então, a emissora do interior paulista está trabalhando arduamente junto à Globo e ao Ministério das Comunicações para obter as licenças necessárias para operar na região.

A partir de 3 de dezembro, a TV TEM começa a operar com o transmissor localizado na cidade de Adamantina, transmitindo o sinal da TV TEM Bauru para mais municípios.

Agora, diversas cidades da região de Presidente Prudente também já começam a receber de forma total ou parcial o sinal externo da TV TEM. São elas: Adamantina, Inúbia Paulista, Irapuru, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Parapuã, Pracinha, Sagres, Salmourão e Santo Expedito.

Caso a sintonia ainda não esteja clara, é necessário mudar a posição da antena para a direção da cidade de Adamantina. Vale destacar que, nos locais em que a antena captar o sinal do novo transmissor, a TV TEM estará disponível no canal 25. Algumas cidades podem receber o nosso sinal tanto no 23.1 quanto no 25 por captarem o sinal de mais de um transmissor.

Reiteramos, ainda, que o sinal segue em expansão e que as localidades podem não estar totalmente cobertas, sendo necessário aguardar as outras autorizações que estão em andamento. Enquanto isso, toda a programação da Globo pode ser acompanhada gratuitamente pela plataforma Globoplay e por antena parabólica.

Sobre a TV TEM:

Emissora afiliada Globo, a TV TEM foi fundada em maio de 2003 e está presente em 373 municípios do interior paulista, o equivalente a 58% do estado de São Paulo. Com sede em Sorocaba, possui unidades em Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga, além de sucursais em Jundiaí, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba. Além da programação televisiva, a TV TEM conta ainda com os portais de notícias g1 e ge.

Beatriz Pires / Analista de Comunicação

.