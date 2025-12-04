Sicredi Centro Oeste Paulista celebra 25 anos de história e cooperação

Evento comemorativo reuniu lideranças, colaboradores, sócios fundadores e parceiros para marcar um quarto de século de conquistas e desenvolvimento regional

No dia 28 de novembro, a Sicredi Centro Oeste Paulista completou 25 anos de atuação, reafirmando-se como uma instituição financeira cooperativa que promove desenvolvimento econômico e social nas comunidades onde está presente. Para celebrar esse marco, foi realizado no sábado, 22 de novembro, um evento comemorativo que reuniu colaboradores, sócios fundadores e lideranças do Sistema Sicredi e do cooperativismo.

A programação incluiu momentos de reconhecimento e agradecimento. Foram homenageados os sócios fundadores, responsáveis pelo início da trajetória, e os colaboradores, que contribuem diariamente para manter viva a essência cooperativista. A noite também foi marcada pela entrega dos prêmios das iniciativas Prêmio Jovens Inovadores e Coonexões, além do encerramento da campanha Aniversário Premiado, que movimentou as agências durante todo o ano.

Entre os presentes, estiveram lideranças do Sistema Sicredi, como Manfred Dasenbrock, presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, e representantes da OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, reforçando a importância da união para o desenvolvimento sustentável.

A celebração também contou com uma ação solidária que arrecadou mais de 1.300 litros de leite, destinados ao Restaurante Infantil e à Associação Esperança da Criança, ambas de Marília/SP, reforçando o compromisso com a comunidade local

“O cooperativismo é a salvação da humanidade.” A afirmação do presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, Dr. João Alberto Salvi, traduz a essência que norteia a cooperativa e reforça como a cooperação é fundamental para construir um futuro mais próspero.

Atualmente, a Sicredi Centro Oeste Paulista conta com mais de 340 colaboradores, 24 agências distribuídas em 16 municípios atendendo mais de 70 mil associados. Esses números refletem o crescimento sustentável e o compromisso com o desenvolvimento das comunidades.

Ao longo desses 25 anos, a Sicredi Centro Oeste Paulista cresceu, inovou e manteve firme seu propósito: construir juntos uma sociedade mais próspera. A cooperativa agradece a todos os associados, colaboradores e parceiros que fazem parte dessa história e reafirma o compromisso com os valores do cooperativismo e com a missão de transformar vidas por meio da cooperação.