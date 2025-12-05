ARTIGO: “Farinhas do mesmo saco” na politicagem provinciana…

“Morrer é a curva da estrada, morrer é só não ser visto.” (Fernando Pessoa)

seb@r.

Nestas últimas semanas, a mídia impressa provinciana vem dando destaque aqui e ali para aquela turma de sempre, ou seja, os politiqueiros de plantão que teimam em querer comentar ou até mesmo, destacar aspectos deste ou daquele gestor público…

O que se pode escrever neste contexto mais do que provinciano está direcionado naquela frase que alguém disse em algum lugar, a saber; “é o sujo falando do mal lavado”, portanto, cada qual tem mais que se colocar no lugarzinho comum e ficar sem mais e sem menos…

Porém, também, de um jeito ou de outro, essa turma do outro lado do poder, ou seja, aqueles que perderam o rumo na última eleição, tendo em vista que apostaram alto e ficaram “a ver navios”, teimam em querer aparecer como aqueles que podem “salvar a Província”, entretanto, pensam que enganam todos ao mesmo tempo sem o tempo do tempo…

Mesmo assim, como escrevi em outro artigo, o poder econômico pode fazer a diferença em todas as áreas, assim, essa turma pode investir tudo e mais alguma coisa em benefício dos seus interesses em terras provincianas…

Mas, nem tudo está perdido neste cenário próximo do fim para a maioria dos provincianos, haja vista que pode surgir do nada em meio ao tudo ou do tudo em meio ao nada, uma outra opção para isto e mais aquilo…

O que não pode ocorrer de maneira alguma é a volta dos fantasmas do outro tempo, aqueles que ainda estão rastejando aqui ou ali nesta “Província do faz de conta”, todavia, pode-se projetar que até as tais escolhas destes “personagens” para o “futuro” que pode estar no “passado”…

Existem muitos fantasmas que perambulam pelos quatro cantos provincianos, uns mais e outros menos, mesmo assim, faz-se necessário estar em “estado de alerta” contra os mesmos, pois, eles e elas, utilizam da mesmice de sempre para venderem “o seu peixe”, na maioria das vezes, o produto está vencido ou estragado…

Em tempo de mudanças para todos os lados de um mesmo lado, cada qual quer defender o seu “quinhão”, pois, mesmo com tantos problemas que o novo gestor do executivo vai enfrentar a partir do próximo ano, existem diversos interessados em ocupar o “trono” do quinto andar do Paço provinciano…

Ainda, PERDERAM MANÉS!

Também, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com

.