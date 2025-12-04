Prefeitura de Adamantina realiza pesquisa de satisfação para avaliar o transporte urbano

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, iniciou uma pesquisa pública de satisfação com o objetivo de avaliar a qualidade do transporte urbano oferecido no município. A ação busca ouvir diretamente os usuários do serviço e levantar dados que possam orientar futuras melhorias no sistema.

A participação é aberta a todos os munícipes, e as respostas podem ser enviadas de forma totalmente anônima. Para contribuir, basta acessar o formulário disponível no site oficial da Prefeitura, no endereço: https://www.adamantina.sp.gov.br/portal/servicos/1076/pesquisa-de-satisfacao/.

AVALIAÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO

O questionário reúne uma série de perguntas que permitem entender o perfil dos usuários e como eles percebem o transporte urbano atualmente. Entre os pontos analisados estão:

-Frequência de uso: quantas vezes o cidadão utiliza o transporte durante a semana;

-Motivo da utilização: deslocamento para trabalho, estudo, compromissos pessoais, saúde, lazer, entre outros;

-Faixa etária: identificação do público que mais utiliza o serviço;

-Pontualidade dos ônibus: tempo de espera e cumprimento dos horários estabelecidos;

-Frequência das viagens: intervalos entre um ônibus e outro;

-Condições dos veículos: limpeza, conservação e conforto durante o trajeto;

-Atendimento da equipe: educação e cordialidade de motoristas e cobradores.

Segundo a Administração Municipal, o conjunto dessas informações será fundamental para identificar tanto os pontos positivos quanto as fragilidades do sistema atual, possibilitando ajustes mais precisos e eficientes.

ESPAÇO PARA SUGESTÕES DOS MUNÍCIPES

Além das perguntas objetivas, a pesquisa também inclui um campo aberto para que os moradores expressem suas opiniões e apontem melhorias desejadas. A intenção é ampliar o diálogo com a população, proporcionando um canal direto para sugestões espontâneas — desde mudanças nos horários e rotas até propostas para modernização do serviço.

A Prefeitura destaca que a colaboração dos usuários é essencial para o aprimoramento do transporte urbano, pois são eles que vivenciam o serviço diariamente e conhecem suas necessidades reais. Quanto maior o número de respostas, mais precisa será a análise e, consequentemente, mais eficazes poderão ser as ações adotadas.

A pesquisa já está disponível e pode ser respondida por qualquer cidadão interessado em contribuir para a melhoria da mobilidade no município.

.