Três pessoas são presas por tráfico em Adamantina

A Polícia Militar prendeu um homem e duas mulheres por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (3), no Jardim Paulista, em Adamantina. A ação ocorreu por volta das 21h30, após denúncia anônima apontar que entorpecentes estavam sendo preparados para venda em um imóvel da Rua José Bonifácio.

Ao chegar ao local, a equipe passou a monitorar a movimentação. Um veículo que estava estacionado em frente à casa fugiu ao notar a chegada da viatura, mas foi abordado por outra equipe.

Com o portão aberto, os policiais entraram no terreno, onde há duas casas. Nos fundos, encontraram uma mulher na cozinha. Sobre a mesa estavam duas balanças de precisão, que ela teria tentado quebrar ao perceber a presença da PM. Após negar inicialmente, ela acabou indicando onde havia escondido cinco porções de crack, prontas para venda. A suspeita afirmou que a droga pertencia ao companheiro, preso na semana anterior pelo mesmo crime.

Na residência da frente, outra mulher demonstrou nervosismo e também acabou sendo detida. Em buscas, os policiais encontraram três porções de maconha. Minutos depois, vizinhos relataram que ela havia arremessado algo no telhado. No local, foi apreendido um tijolo de maconha, supostamente dispensado pela moradora.

Ao todo, foram apreendidos crack, maconha e duas balanças de precisão. Os três envolvidos foram levados ao plantão policial e permanecem à disposição da Justiça para audiência de custódia. (Por: Redação)



